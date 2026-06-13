Catar e Suíça ficaram no empate em a 1 a 1 pelo Grupo B da Copa do Mundo 2026.
Onde assistir à Catar x Suíça ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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