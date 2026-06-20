Casemiro elogia sistema defensivo do Brasil e evolução do time contra o Haiti: "A ansiedade da estreia passou"

O Brasil venceu e convenceu contra o Haiti, na noite de sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo. Matheus Cunha, duas vezes, e Vini Jr. anotaram na goleada por 3 a 0 que encaminhou a classificação da Seleção à segunda fase.
Após a partida, Casemiro elogiou o desempenho da equipe, que conseguiu jogar mais leve do que no empate com o Marrocos:
— Além do resultado, acho que o empenho da equipe foi muito completo desde o começo. Um jogo muito bom, a gente sabe que é Copa do Mundo, não tem jogo fácil. Acho que a ansiedade da estreia já passou, e agora vamos melhorar. Jogamos melhor hoje, acho que esse é o caminho. Ainda falta muito, mas é uma boa vitória — disse.
Além do poderio ofensivo brasileiro ter feito sua parte, Casemiro destacou o sistema defensivo da Seleção. Foi a primeira partida sem levar gols depois de seis jogos.
— Acho que o princípio para vencer uma Copa do Mundo é não sofrer gols. O Alisson foi muito bem, o sistema defensivo foi bem. Claro que a parte defensiva começa lá na frente, acho que foi uma partida muito completa — avaliou.
Com o resultado, o Brasil assume a liderança do Grupo C. Se a Seleção vencer a Escócia em Miami e mantiver a diferença no saldo de gols que detém sobre Marrocos, os brasileiros se classificam em primeiro lugar.
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