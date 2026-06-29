Carlo Ancelotti revela combinação com Neymar para o segundo tempo do jogo do Brasil

Carlo Ancelotti valorizou o poder de reação do Brasil e elogiou o elenco brasileiro. Paul Ellis / AFP

O Brasil manteve vivo o sonho do hexacampeonato da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (29), a Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1, de virada.

A superação da equipe foi muito valorizada pelo técnico Carlo Ancelotti após a classificação paras as oitavas de final. O rival será conhecido nesta terça, às 14h, no jogo Costa do Marfim x Noruega.

Na saída, o italiano revelou uma combinação que tinha feito com Neymar.

– Falei com ele: se não empatássemos o jogo, ele entraria no minuto 60 ou 65. Quando empatamos (minuto 54), não queria mudar a equipe porque tinha encontrado o jogo.

A virada veio aos aos 49 (ou no minuto 94, na contagem de Ancelotti). E Neymar não entrou.





A Seleção saiu atrás do placar ainda no primeiro tempo. O que parecia ser mais um filme de terror virou uma forte demonstração coletiva de reação. Na segunda etapa, Casemiro igualou o placar e Gabriel Martinelli, que entrou na reta final, foi o nome da classificação.

O técnico Carlo Ancelotti valorizou o poder de reação do Brasil e elogiou o elenco brasileiro:

— Temos muitos recursos, tanto no banco quanto em campo. É bom que os jogadores individualmente estão em bom nível e trabalham juntos.

A dificuldade do duelo e a qualidade técnica do Japão também foram aspectos pontuados pelo treinador:

— Temos que valorizar. Partida muito exigente. O Japão não é um equipe fácil. É uma equipe bem organizada, muito intensa. Mas merecemos ganhar.



