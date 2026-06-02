Copa do Mundo

Origens
Notícia

Capitão do Barcelona e torcedor do Inter: a história do "quase gaúcho" que disputará a Copa do Mundo pelo Uruguai

Jogador que nasceu na fronteira com o Rio Grande do Sul foi um dos 26 convocados pelo técnico Marcelo Bielsa

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS