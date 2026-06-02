Capitão do Barcelona e torcedor do Inter: a história do "quase gaúcho" que disputará a Copa do Mundo pelo Uruguai

Ronald Araujo foi o capitão do Barcelona na conquista da La Liga desta temporada. Barcelona / Divulgação

Ele não costuma falar "bah", mas não abre mão do churrasco e do mate. Na fronteira com Santana do Livramento, a cidade de Rivera trouxe ao mundo um zagueiro com a raça uruguaia e o talento brasileiro. Anos depois, o Barcelona apostou no defensor charrua que, em 2026, disputará sua segunda Copa do Mundo.

Ronald Araujo tem 27 anos e nasceu na modesta cidade, popularmente conhecida pela presença dos free shops. De origem muito humilde e com metade da família brasileira, o zagueiro deixou o futebol local em 2018 para fazer sucesso na Espanha. Mesmo assim, não abre mão de revisitar os amigos e familiares quando retorna ao país. É no norte do Uruguai que ele pode voltar a ser o "Ronald".

Colorado desde a infância, não esconde a torcida pelo time do coração quando é questionado. Pessoas próximas ao atleta garantem que ele deseja jogar no Beira-Rio. Em entrevista na Espanha, deixou claro que nunca jogaria no Grêmio.

E é do jeito "uruguaiúcho" que Ronald Araújo participará do seu segundo Mundial. Em 2022, ele até foi convocado, mas não entrou em campo por conta de uma lesão no adutor da coxa direita.

Quatro anos depois, ele passou a ser visto como uma liderança na Celeste e no próprio Barcelona. A experiência adquirida no campo também foi necessária em um dos momentos mais delicados da carreira, quando enfrentou depressão e ansiedade, tendo de se afastar do futebol no fim de 2024.

Menino do Mandubí, joia do Huracán

Ronald Araujo, o primeiro da fileira de cima, da direita para a esquerda, estreou no time principal do Huracán aos 13 anos. Club Huracan Rivera / Divulgação

Ao chegar em Rivera, um dos primeiros bairros a ser visto é o Mandubí. É uma região mais humilde da cidade uruguaia e distante do centro. Quanto aos clubes de futebol, o mais próximo acaba sendo o Huracán, que trabalha tanto categorias de base quanto time adulto. Com maior presença em competições regionais, o time também está presente em algumas disputas nacionais, mas de caráter mais amador.

Ronald começou cedo no clube e jogava como atacante. Aos poucos virou meia, uma espécie de camisa 10, e chamou a atenção pela qualidade com a bola nos pés. Foi questão de tempo até o garoto metade uruguaio, metade gaúcho se tornar uma peça fundamental.

— Ele tinha sete anos e íamos jogar contra o Sarandi, um time forte daqui, mas ele tinha a festa de fim de ano do colégio. Eles iam dançar pericón, uma dança folclórica, e cada um dizia um verso. Ronald foi o último, porque ele era o patrão. Colocamos ele no carro, veio tirando as botas, chapéu e bombacha e colocou camiseta do Huracán e chuteiras. Foi a felicidade dos meninos do Huracán quando ele entrou em campo e a tristeza dos garotos do Sarandi (risos). Ele fez três gols e saímos campeões — lembra Danilo Poschi, que foi técnico de Ronald no Huracán entre os sete e 16 anos e viu o jogador atuar com um "bigode de lápis" neste dia.

Danilo foi personagem importante na formação de Ronald Araujo como jogador e ser humano, já que enquanto criança ele passava tardes na casa do treinador junto de sua esposa, Amalia. Além disso, o Huracán também fazia parte da vida do jovem, já que a mãe do atual zagueiro do Barcelona, Karina, que nasceu no Brasil, trabalhava durante os jogos.

Ela costumava vender "torta frita", uma massa frita na banha com canela e açúcar. Junto do café, costuma ser o acompanhamento favorito do público que assiste aos jogos do baby fútbol, como é chamado o futebol das categorias mais infantis no Uruguai.

Ronald Araujo venceu o Torneio Guri Bom de Bola, em 2013. Arquivo Pessoal / Divulgação

Outro destaque na juventude foi o título do Guri Bom de Bola 2013, competição em que ele foi o melhor do torneio. Ronald Araujo foi convencido por Jaime Ruiz a trocar de colégio e estudar na Escola Estadual Vitélio Gazapina, de Santana do Livramento. Jaime é pai do zagueiro William Gaúcho, que atua no futebol de Hong Kong e que foi companheiro do uruguaio no Huracán e na Seleção de Rivera.

— Ele pediu licença no Uruguai por um período. Veio, se matriculou, frequentou e foi participar das competições. Naquele período, a mãe teve que vir e assinar as fichas. Ele fez aquela decisão, parou de assistir aula no Uruguai e transferiu para o Brasil para poder jogar futebol — lembra Jaime, que também esteve próximo ao atleta durante a juventude.

Do Uruguai ao Barcelona

Ronald Araujo em seus últimos anos no Huracán. @huracanderivera / X/Reprodução

Entre competições disputadas na base, Ronald Araujo recebeu convites para integrar os times do Peñarol, além do Boca Juniors. O segundo gostou do atleta quando ele participou de um amistoso na Bombonera. Em meio a isso, o jogador era destaque no meio de campo do time principal do Huracán. A estreia entre os "adultos" foi com 13 anos.

Em 2016, passou em um teste do Rentistas e foi jogar a segunda divisão nacional. O advogado Diego Ospitaleche, de Rivera, e os amigos Elson Macedo e Uberfil Farias tinham o costume de levar jovens da cidade para participarem de peneiras em Montevidéu e ajudar no crescimento de suas carreiras. Ronald foi um deles e ficou na capital uruguaia.

Uma curiosidade é que o atleta foi mal observado no primeiro teste e acabou reprovado. Após insistência de Ospitaleche, foi realizada uma nova avaliação, que terminou com a aprovação dele.

— Não sei o que poderia ter acontecido se eu voltasse com ele para a Rivera, porque nunca se sabe. É a sorte que se dá no futebol — comentou o advogado.

Ronald Araujo chegou ao Rentistas como volante, mas, aos poucos foi recuando para a zaga. Em 2017 foi contratado pelo Boston River e participou da primeira divisão uruguaia, além da Copa Sul-Americana. Neste período, já defendia a seleção de base. O sucesso fez com que um empresário de destaque do Uruguai se juntasse ao trio de amigos na gestão de carreira do defensor: Flavio Perchman, atual vice-presidente do Nacional, e presidente do Rentistas na época.

— Fomos a Londres, porque poderia haver o interesse de alguma equipe inglesa, e Ronald estava jogando um amistoso com a seleção uruguaia de base. Um dia, Flavio me chamou e disse do interesse do Barcelona. Ele estava viajando e soube do interesse do Barcelona — comentou Diego Ospitaleche.

Defensor de 27 anos está no Barcelona desde 2018. Barcelona / Divulgação

Na Espanha, começou no time B do Barcelona após ser comprado por 1,7 milhão de euros (R$ 10 milhões na cotação da época). Em seu segundo ano, em 2019, ganhou espaço no time principal e, rapidamente chamou a atenção pela velocidade e pela qualidade com a bola no pé. Da mesma forma, a liderança dentro de campo era evidente, apesar da idade.

Após sete anos, Ronald Araujo soma três títulos da Supercopa da Espanha, dois da Copa do Rei, assim como três da La Liga, sendo a última delas neste ano, quando foi capitão e ergueu a taça.

Colorado desde pequeno

Por ter nascido na fronteira com o Rio Grande do Sul, o jogador teve influência da cultura gaúcha em sua vida e não foi diferente no futebol. Como de costume na fronteira, ele também tem um time uruguaio, o Peñarol. Mas é pelo Inter que seu coração sempre bateu mais forte.

E a rivalidade Gre-Nal esteve presente na casa dos Araujos em Rivera. O irmão mais novo de Ronald, Maikel, é gremista. Mas as provocações eram feitas a sua avó, Maria José, que era mais fanática pelo tricolor gaúcho.

— Ele tirava muito sarro com a avó. O Inter fazia gol e ele ia gritar na cara da avó. O Grêmio fazia gol e era a avó que gritava para ele. Mas sempre com muito respeito — contou Danilo Poschi.

Já no Barcelona, Araujo viu um de seus maiores ídolos ser contratado pelo Grêmio. Quando Suárez negociava com o time gaúcho, o zagueiro brincou com o amigo e pediu que fosse para o Inter.

Suárez e Ronald Araujo cultivaram a amizade ao jogarem juntos no Barcelona e na seleção uruguaia. @ronaldaraujo_4 / Instagram/Reprodução

Bernardo Mendes é treinador de goleiros e coordenador da Escola de Futebol do 14 de Julho, time de Santana do Livramento. Amigo de Ronald, ele recebe o jogador no campo da equipe nas férias do futebol europeu e ajuda o craque a manter a forma física. Ele conta um pouco sobre a relação entre o zagueiro da seleção uruguaia e o ex-jogador gremista.

— Ele (Ronald) é muito colorado. Até quando o Suárez foi para o Grêmio, ele chamou o Suárez e disse para ele não ir (risos). O Suárez adotou ele no Barcelona, são muito amigos. É um cara que pegou ele pelo braço e cuidou dele. Foi mais que um pai na Espanha. Ele respeita muito o Suárez — contou "Lobo", como é conhecido.

Ronald Araujo tem contrato com o Barcelona até 2031 e não há nada sobre uma saída do jogador na próxima janela de transferências. Entretanto, em algum momento da carreira, tem grandes chances de jogar pelo Inter. Pelo menos é o que as pessoas próximas a ele garantem.

O mesmo Ronald de sempre

No fim das contas, o menino do Mandubí que foi promessa do Huracán, o capitão do Barcelona e destaque da seleção uruguaia e o colorado fanático se encontram no mesmo lugar. Apesar da fama e do dinheiro, é nos retornos a Rivera que Ronald Araujo pode voltar a ser o simples Ronald. Pelas ruas da cidade uruguaia, ele até passa despercebido por conta do estilo nada chamativo. Além disso, atende qualquer tipo de pessoa que queira uma foto, um autógrafo, ou apenas uma conversa rápida.

— O Ronald é um cara que, quando está de férias, está em um campo, sentado em uma cadeira, tomando mate e olhando jogo em Rivera. Pode ser o pior jogo de Rivera, ele vai estar lá. Tem jogador que vai para Ibiza, para Itália, o Ronald vem para Rivera. É um cara tranquilo — contou Bernardo Mendes, que destaca a simplicidade do uruguaio:

— É uma pessoa normal aqui, bem humilde. Ele tem vergonha de me pedir para abrir o portão para guardar um carro dele, tem vergonha de me pedir para treinar em um horário separado (risos).

Ronald Araujo, Bernardo e Maikel, irmão do craque uruguaio, em Rivera. Arquivo pessoal

Entre novembro de 2025 e janeiro deste ano, Ronald esteve afastado do futebol para cuidar da saúde mental. Foi um período em que a maturidade fora de campo também passou a ser exigida.

Nos dois meses, o uruguaio visitou cidades como Jerusalém, para ter um maior contato com sua religião, o Cristianismo. Também foi o momento em que Rivera foi importante para o atleta se reconectar com suas origens, estando próximo da família e de amigos, e voltar mais forte para o Barcelona.

Capitão do título espanhol deste ano, Ronald Araujo vai para a Copa do Mundo em um dos melhores momentos da carreira. Para alguém com uma história tão improvável como ele, representar o seu país na principal competição do mundo será mais um prêmio pela perseverança durante a vida. Na Copa, ele será um dos líderes do Uruguai. Em Rivera, seguirá sendo apenas o Ronald.