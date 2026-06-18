O Canadá atropelou o Catar com uma goleada de 6 a 0 nesta quinta-feira (18), pela Copa do Mundo 2026, em jogo realizado no Estádio BC Place, em Vancouver.
Os gols da seleção canadense foram marcados por Jonathan David, três vezes, Larin, Saliba e Manai (contra).
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Como foi Canadá x Catar em tempo real
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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