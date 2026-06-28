Canadá marca nos acréscimos, vence África do Sul e se garante nas oitavas de final da Copa do Mundo

Precisou a Fifa criar mais uma fase para África do Sul e Canadá disputarem um jogo eliminatório de Copa do Mundo pela primeira vez. No duelo dos estreantes em "matas", os canadenses levaram a melhor e venceram por 1 a 0, com gol de Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo, em Los Angeles, neste domingo (28).
Primeiros anfitriões de um Mundial a jogarem fora de seu território, os canadenses agora aguardam o confronto entre Holanda e Marrocos, nesta segunda-feira (29), para conhecerem o adversário nas oitavas de final.
Entre a pressão alta de um lado e o contra-ataque do outro, destaque para a intensidade das duas equipes, pelo menos no primeiro quarto de partida.
Antes da parada para a hidratação, o jogo foi lá e cá, ainda que tenha faltado capricho na conclusão das jogadas.
Foi com a bola parada que o Canadá levou mais perigo. Aos 43, Eustáquio bateu escanteio. Bombito subiu e cabeceou. Modiba salvou em cima da linha. No rebote, Buchanan chutou para a defesa de Williams.
A África do Sul voltou mais insinuante para a etapa final, apostando na velocidade pelos lados. Mesmo assim, foi o Canadá que quase marcou novamente. Aos 16, Oluwaseyi invadiu a área e chutou cruzado. Williams defendeu. Antes que Jonathan David aproveitasse a sobra, Mokoena cortou.
Aos 29, Alphonso Davies estreou neste Mundial. Com o jogador do Bayern de Munique, o Canadá melhorou.
O gol histórico veio aos 46, já nos acréscimos. Eustáquio aproveitou a sobra na entrada da área, dominou no peito e finalizou, garantindo a classificação inédita da seleção da América do Norte.
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