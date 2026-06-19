Canadá goleia o Catar, conquista a primeira vitória em Copas e encaminha vaga à próxima fase

O Canadá atropelou o Catar com uma goleada por 6 a 0 pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo. A partida foi marcada por amplo domínio canadense e duas expulsões do time adversário. Os gols foram marcados por Cyle Larin, Saliba, um gol contra de Al-Mannai e três de Jonathan David.
Foi a primeira vitória do Canadá na história das Copas. Com o resultado, a seleção anfitriã chegou aos quatro pontos no grupo B e ficou mais perto da classificação à fase seguinte da competição. A próxima partida dos canadenses será contra a Suíça, na quarta (24). Já o Catar enfrenta a Bósnia no mesmo dia.
A nota triste da partida foi a primeira lesão grave da Copa do Mundo de 2026. O volante canadense Koné sofreu uma fratura no segundo tempo após falta de Madibo.
O roteiro da partida
- Aos nove minutos do primeiro tempo, Derek Cornelius recebe cartão amarelo pelo Canadá.
- Aos 16 minutos, Cyle Larin abre o placar para o Canadá.
- Aos 28 minutos, David amplia para o Canadá.
- Aos 30 minutos, pênalti é marcado para o Canadá.
- Aos 33 minutos, Homam Al-Amin é expulso e o Qatar fica com um a menos.
- Aos 39 minutos, Qatar faz substituição: entra Sultan Al-Brake, sai Yusuf Abdurisag.
- Aos 47 minutos do primeiro tempo, David marca o terceiro gol canadense.
Segundo tempo
- No início do segundo tempo, Canadá troca Derek Cornelius por Moise Bombito.
- No mesmo minuto, Qatar faz duas substituições: entram Ahmed Fathi e Mohamed Al-Mannai, saem Edmilson Júnior e Jassem Gaber.
- Aos oito minutos do segundo tempo, Assim Madibo é expulso e o Qatar fica com nove jogadores. Ele cometeu uma falta grave em Koné que precisou sair da partida.
- Aos 11 minutos, Canadá substitui Ismael Koné por Nathan-Dylan Saliba.
- Aos 13 minutos, Qatar troca Akram Afif por Al-Hashmi Al-Hussain.
- Aos 16 minutos, Ahmed Fathi recebe cartão amarelo pelo Qatar.
- Aos 18 minutos, Saliba faz o quarto gol do Canadá.
- Aos 25 minutos, Canadá faz duas substituições: entram Jacob Shaffelburg e Tanitoluwa Oluwaseyi, saem De Fougerolles e Ali Ahmed.
- Aos 29 minutos, Al-Mannai marca contra e amplia para o Canadá.
- Aos 38 minutos, Canadá troca Tajon Buchanan por Niko Sigur.
- Aos 41 minutos, Qatar substitui Ahmed Fathi por Lucas Mendes.
- Aos 46 minutos, David faz o sexto gol canadense e completa seu hat-trick.
Números do jogo
- O Canadá teve 71% de posse de bola, contra 29% do Qatar.
- Foram 28 finalizações do Canadá, enquanto o Qatar tentou apenas duas vezes.
- O time canadense acertou 520 passes, com 94% de precisão.
- O Canadá cobrou 19 escanteios, e o Qatar apenas um.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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