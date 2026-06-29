Campanhas opostas na fase de grupos e duelo com favorita nas oitavas: o que esperar de Alemanha x Paraguai

Paraguai e Alemanha se enfrentam, em Boston, na busca pelas oitavas de final do Mundial. DANTE FERNANDEZ and Kamil KRZACZYNSKI / AFP

Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (29) pelas 16 avos de final da Copa do Mundo. Ambas as equipes sabem que a derrota significa o regresso antecipado para casa e medirão forças no Estádio de Boston, às 17h30min, com o objetivo claro: chegar nas oitavas de final. No entanto, quem avançar, pode se deparar com uma das favoritas do Mundial.

Este enfrentamento possui duas seleções com desempenhos opostos na fase de grupos. Enquanto a Alemanha foi a primeira do Grupo E com seis pontos somados e com a classificação na próxima fase definida ainda na segunda rodada, os paraguaios tiveram que realizar uma fase inicial de superação.

Na última rodada, foi superado pelo Equador por 2 a 1, mas a liderança da chave já estava garantida.

Neste domingo (28), o técnico alemão projetou a equipe "no seu melhor nível" para encarar o Paraguai:

— Durante a competição, obviamente, temos que mostrar a nossa melhor versão. Amanhã (segunda-feira) temos que dar o nosso máximo em campo, caso contrário voltaremos para casa. Os jogadores sabem disso. Contra o Equador, alguns jogadores não estavam em seu melhor ritmo. Amanhã, os jogadores darão tudo de si.

Já o time do técnico Gustavo Alfaro estreou da pior maneira possível na Copa do Mundo: goleada sofrida por 4 a 1 para os Estados Unidos. Diante do baque da estreia, a classificação para as 16 avos de final foi colocada em dúvida.

Mas a crença prevaleceu e os paraguaios venceram a Turquia por 1 a 0 na segunda rodada e empataram com a Austrália em 0 a 0 na rodada final — ficando na terceira colocação da chave e confirmando o avanço como o sétimo melhor terceiro colocado.

Ao final do duelo, o treinador do Paraguai disse estar otimista com a equipe e aposta na melhora defensiva para buscar a classificação.

— Depois do início que tivemos contra os Estados Unidos (derrota por 4 a 1), foi muito difícil se recuperar de um golpe tão duro. Pelo menos, nos últimos dois jogos, a equipe voltou a mostrar solidez. Embora ainda existam aspectos em que precisamos evoluir, o time recuperou a consistência defensiva que sempre o caracterizou — completou.

Agora, as qualidades se equiparam e Alemanha e Paraguai vão em busca da classificação na Copa do Mundo. Quem avançar, enfrenta nas oitavas de final o vencedor do duelo entre França e Suécia, que ocorre nesta terça-feira (30), em Nova Jersey.

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