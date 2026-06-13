Um jovem jogador de 18 anos do Marrocos se destacou no primeiro tempo do empate com o Brasil, neste sábado (13), pela rodada de estreia na Copa do Mundo. Trata-se da joia Ayyoub Bouaddi, do Lille, o camisa 6 do time.
Habilidoso e se "multiplicando" nos espaços vazios em campo, ele quase defendeu outra seleção antes de ser "captado" pelos marroquinos. Isso porque nasceu na cidade de Senlis, na França. E jogou pelas seleções de base da França até decidir pelo Marrocos.
E a naturalização veio às vésperas da Copa. O processo foi concluído em maio, cerca de um mês antes da partida contra o Brasil, na estreia do Mundial.
Depois, passou por uma espécie de peneira para integrar a delegação. Os jovens participaram de um amistoso, no qual Bouaddi se destacou. Antes do Mundial, virou titular. No Campeonato Francês, tem 30 partidas e uma assistência pelo Lille.
Na segunda rodada, o Marrocos volta a campo para enfrentar a Escócia, na sexta (19). No mesmo dia, o Brasil encara o Haiti.
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