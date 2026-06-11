Cadê os laterais do Brasil? Seleção vive carência em posição que recebeu até nome especial

De um lado, Mancini, Zé Maria, Evanilson, Paulo Roberto, Luiz Carlos Winck. Do outro, Athirson, Serginho, Felipe, Roger, Kleber, Sylvinho. Em comum, o fato de que nenhum deles esteve em uma Copa do Mundo. A lista seria ainda maior, é provável que cada pessoa com mais de 30 anos lembre de algum lateral, direito ou esquerdo, que mal tenha vestido a camisa da Seleção Brasileira em Mundiais.

O país enfileirou craques na posição ao longo das décadas. Mas nos últimos tempos, vive uma escassez na função. O que ficou escancarado em 2026.

Onde estão os laterais?

Branco, titular da final no tetra, em 1994, fez até uma linha do tempo:

— Júnior fez duas Copas, entregou para mim. Fiz três Copas, entreguei para o Roberto Carlos. Roberto fez três e entregou para o Marcelo. Tomara que os outros venham e consigam render. Até porque o Brasil sempre foi referências em laterais — disse.

Tanto é verdade que os estudiosos do futebol criaram uma posição. É o lateral à brasileira. É uma expressão universal e se refere ao estilo do país. Lateral, no Brasil, era um atacante que defendia. Fora daqui, o conceito é outro. Lateral é defensor pelo lado.

Carlo Ancelotti, por exemplo, vai aproveitar sua veia italiana para usar uma adaptação típica de seu país. Pelo menos uma das laterais da Seleção será ocupada por um zagueiro. O que é normal para ele e sua cultura. Costacurta, zagueiro daqueles, foi lateral na decisão. Serginho, citado acima, foi, muitas vezes, meia esquerda com o mister. E para jogar na lateral esquerda, certamente teria um defensor na direita.

No caso da Seleção, o lado esquerdo até tem laterais de origem, Alex Sandro e Douglas Santos. Nenhum deles "à brasileira". Na direita, Danilo tem sido zagueiro adaptado no Flamengo. E Ibañez é zagueiro-zagueiro mesmo.

Os medianos vão para a lateral

Atual comentarista da Globo, histórico lateral-esquerdo do Flamengo e da Seleção, Júnior tem uma explicação para essa carência. Algo que ele mesmo viveu na carreira.

— Isso vem da base. Os garotos que começam a jogar bem como laterais, que mostram qualidade, logo são transferidos para o meio-campo — explica com a autoridade de quem foi craque na lateral e repetiu o sucesso no meio-campo.

Maestro Júnior tem razão. Especialistas em categorias de base resumem, um pouco brincando, um pouco sério, que laterais bons no apoio vão para as pontas e os que defendem bem viram zagueiros.

— É basicamente isso. Os medianos é que são desenvolvidos como lateral — aponta Leandro Zago, atual técnico do Betim, com enorme currículo em categorias de base, um dos maiores especialistas sobre o tema no Brasil.

Mas para além dessa justificativa simples, há algumas questões mais profundas. Uma delas é a quase extinção de esquemas com dois atacantes. Quase todo mundo usa ponteiros. Ou extremas. E são esses jogadores que ocupam espaços antigamente aproveitados pelos laterais. Ninguém mais precisa correr 80 metros sozinho. Agora são dois a correr 40.

Outra é a utilização de laterais como construtores, fechando pelo meio e ajudando os volantes a armar as jogadas. O jogador não precisa mais ficar aberto, fazendo um pêndulo.

E tem ainda a questão do estilo de jogo. O futebol atual, que preza por um jogo de transição, não dá nem tempo para um lateral chegar ao ataque. Zago sugere que os times voltem a, quando possível, controlar um pouco mais a bola, trabalhar o jogo antes de arrancar para a frente. E, claro, apostar em formação:

— No Brasil nós ainda não formamos os laterais que se formam no mundo, que constroem por dentro, que equilibram a equipe e que são grandes armadores. E paramos de gerar esse cara de corredor também, porque o jogo ficou muito rápido, desumano para alguém conseguir chegar na última linha em três ou quatro segundos — explica.

Mas não deixa de ser irônico. Enquanto penamos para achar novos nomes para a função, o adversário da estreia na Copa tem em Hakimi, do PSG, a personificação do lateral à brasileira.