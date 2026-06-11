Copa do Mundo

Problema no Mundial
Notícia

Cadê os laterais do Brasil? Seleção vive carência em posição que recebeu até nome especial

Brasil enfrenta escassez e recorre a zagueiros adaptados para suprir a função na Copa do Mundo

Rafael Diverio

Direto de Morristown

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