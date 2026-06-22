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Cachupa, “meu zagueiro de LinkedIn” e festa: como os cabo-verdianos torceram em Porto Alegre

Comunidade de Cabo Verde se reuniu neste domingo no bar Rádio Agulha para acompanhar partida contra o Uruguai

William Mansque

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