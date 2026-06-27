Cabo Verde x Arábia Saudita ao vivo pela Copa do Mundo; acompanhe

Cabo Verde e Arábia Saudita duelam nesta sexta (26), pela Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 21h, no NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos.
Onde assistir à Cabo Verde x Arábia Saudita ao vivo
SporTV2 e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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