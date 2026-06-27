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Cabo Verde faz história e vai encarar a Argentina na próxima fase da Copa

Cabo-verdianos empatam com Arábia Saudita e passaram de fase em segundo lugar, atrás da Espanha e na frente de uruguaios e árabes

Rafael Diverio

Direto de Houston

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