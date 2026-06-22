Cabo Verde mostrou força mais uma vez na Copa do Mundo. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Estreante, sem jogadores badalados, mas disposta a fazer história. A seleção de Cabo Verde vai para a última rodada da Copa do Mundo com chances reais de classificação para a próxima fase. O empate contra o Uruguai em 2 a 2, neste domingo (21), deixa a equipe com dois pontos, já que havia ficado no 0 a 0 contra a Espanha, na primeira rodada.

As mãos de Vozinha, nova celebridade das redes sociais, que salvaram na primeira rodada contra a Espanha, não tiveram o mesmo dia de sorte. O que não impediu o restante da seleção de brilhar em Miami. Dos pés de Kevin Pina e Hélio Varela, Cabo Verde buscou mais um resultado histórico.

Duas campeãs do mundo sofreram contra a nova sensação do Mundial. A seleção africana vai para a última rodada contra a Arábia Saudita em busca da classificação e poderá chegar a cinco pontos em caso de vitória.

Já o Uruguai terá um duro confronto contra a Espanha, líder da chave. Com dois pontos, um empate pode não classificar a Celeste para a próxima fase. A vitória será essencial para seguir sonhando com o tricampeonato.

O jogo

Sem a pressão de uma bicampeã do mundo, a seleção de Cabo Verde resistiu às chegadas do Uruguai no começo da partida e conseguiu abrir o placar.

Em falta cobrada da intermediária, Kevin Pina marcou um golaço, o primeiro do país em Mundiais. Ele contou com a ajuda de Maxi Araújo e Viñas, que estavam na barreira, mas abriram espaço na hora do chute. Muslera não pôde fazer nada: 1 a 0.

Se a cobrança já era enorme nas costas dos uruguaios, o gol de Cabo Verde deixou tudo mais tenso, inclusive o técnico Marcelo Bielsa, que tentava disfarçar com um semblante mais observador.

Entretanto, a Celeste buscou a virada ainda no primeiro tempo, insistindo em jogadas de bola aérea. A primeira delas foi aos 44 minutos. Valverde cruzou e viu a defesa adversária desviar contra o próprio gol. Mal posicionado, Vozinha tentou defender, mas a bola bateu na trave. Com o caminho livre, Maxi Araújo apenas empurrou para o fundo das redes e empatou: 1 a 1.

A virada do Uruguai saiu nos acréscimos, aos 50 minutos. Na intermediária, Ugarte cruzou, Maxi Araújo desviou de cabeça e Canobbio, do Fluminense, finalizou de primeira: 2 a 1.

Segundo tempo

Mas Cabo Verde não desistiu e voltou para o segundo tempo mais ligado, empatando aos 15 minutos. O destino foi cruel com os uruguaios, que foram machucados por um nome que os traz boas lembranças. Se no título de 1950, eles festejaram com o capitão Obdulio Varela, desta vez, restou lamentar o gol do desconhecido Hélio Varela.

Após cobrança de lateral, no lado esquerdo, Mathías Olivera tocou para o meio e complicou os companheiros de defesa. Muslera saiu estabanado e tentou ficar com a bola, só que Hélio Varela chegou antes. O jogador, que tinha poucos minutos em campo, driblou o goleiro uruguaio e chutou de longe para empatar: 2 a 2.

Maxi Araújo até fez o terceiro gol, em mais uma falha de Vozinha, sete minutos depois. Mas o VAR viu impedimento na origem do lance e anulou. Neste domingo, até a tecnologia ajudou Cabo Verde. Placar final: 2 a 2.