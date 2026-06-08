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Bruno Guimarães mostra seu papel de líder da Seleção e fala sobre corte de Wesley: "Um motivo a mais para correr"

Meia do Newcastle é um dos protagonistas do time de Carlo Ancelotti

Rafael Diverio

De Morristown

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