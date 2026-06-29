Brasileiros e descendentes de japoneses dividem a torcida em jogo da Seleção em Porto Alegre; veja fotos

No início da tarde desta segunda-feira (29), um tradicional restaurante japonês na Capital se transformou em um pequeno estádio de futebol. Para acompanhar a partida entre Brasil e Japão, descendentes de japoneses e também torcedores da Seleção Brasileira se reuniram nesse momento histórico.

É a segunda vez que os dois países se enfrentam em partidas pela Copa do Mundo. Na última vez em que se enfrentaram, o Japão levou a melhor, em uma partida amistosa.

O clima tranquilo antes do início do jogo logo deu lugar a uma festa. Camisetas das duas seleções estavam presentes, com direito a rostos pintados, taiko (um tipo de tambor japonês) e muito barulho. Gritos de "vamos Nippon, vamos Nippon" ecoavam no restaurante, com decoração típica, onde um projetor foi instalado para acompanhar o jogo.

No primeiro tempo, a seleção japonesa levou a melhor. Dominando o espaço, torcedores dos Samurais Azuis vibraram com o gol de Kaishu Sano, aos 28 minutos de jogo. Para a tristeza dos que estavam com a camiseta do Brasil, que aguardaram o intervalo com apreensão visível em seus rostos.

O ritmo do jogo não diminuiu na segunda etapa, assim como a energia dos torcedores no local. Ainda em clima junino, quentão e pipoca foram servidos aos presentes, que se empolgaram com cada ataque das duas equipes. O empate da seleção brasileira veio aos 11 minutos do segundo tempo, com Casemiro. Mesmo em menor número, o grito de gol preencheu o espaço e fez a apreensão ficar de lado. E foi já nos acréscimos, com Gabriel Martinelli balançando a rede, que o sonho japonês de avançar para as oitavas de final foi encerrado. A festa trocou de dono, na "casa do adversário".

Fardado com o uniforme azul da Seleção Brasileira por baixo e uma camiseta do Japão por cima, Fabio Keiiti Ueno, 57 anos, presidente da Associação do Festival do Japão, lamentou ao final do jogo:

— Deu um fundo de tristeza, porque a gente tinha esperança de o Japão seguir em frente. Mas o Brasil é uma barreira muito grande ainda para superar.

Já para o estudante Yukio Guse, 21 anos, responsável pela animação da partida com o toque do taiko, o sentimento era diferente. Confiante desde o início, ele tanto acreditou na vitória do Brasil que ganhou um lámen, em uma brincadeira feita no próprio restaurante.

O resultado final pode não ter sido o esperado pelos que torciam para a seleção japonesa. O apito final selou o momento de divisão e, a partir do próximo desafio, nas oitavas de final, todos estarão de verde e amarelo, na torcida pelo hexa.