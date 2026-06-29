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Brasileiros e descendentes de japoneses dividem a torcida em jogo da Seleção em Porto Alegre; veja fotos

Em restaurante japonês na Capital, torcedores vibraram por Brasil e Japão até a virada da equipe de Carlo Ancelotti

Bruno Todeschini

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