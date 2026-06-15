Brasileiros com "medo" e melhor jogo da Copa: os memes do empate entre Holanda e Japão; veja aqui

Holanda e Japão empataram em 2 a 2, neste domingo (14). Aric Becker / AFP

Holanda e Japão protagonizaram o melhor jogo da Copa do Mundo, até então, neste domingo (14). As duas seleções empataram em 2 a 2 pela primeira rodada do Grupo F e, apesar de um início sonolento, o segundo tempo foi marcado por quatro gols e muito emoção — movimentando as redes sociais que enalteceram o embate.

A seleção holandesa saiu na frente do placar duas vezes, com o zagueiro Van Dijk e o atacante Summerville. O Japão mostrou reação dupla, e conseguiu igualar o marcador com Nakamura e Kamada — no apagar das luzes.

Os amantes de Copa do Mundo aproveitaram as redes sociais para engrandecer a apresentação das seleções e, em tom de brincadeira, repercutir o emocionante empate.

Postagens de torcedores brasileiros demonstrando preocupação com os possíveis adversários também ganharam atenção. Se a Seleção Brasileira avançar às 16 avos de final, o duelo será justamente contra os classificados do Grupo F, podendo ser Holanda, Japão, Suécia ou Tunísia.

Veja os memes da partida entre Holanda e Japão: