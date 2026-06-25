Brasileiros assistem à vitória sobre a Escócia em "território inimigo": "Ganhamos na casa do adversário"

Torcedores foram a pub ver o jogo do Brasil. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Tinha whisky 8 anos, e 12 anos também. Cabine telefônica vermelha. Pint? Desce duas, desce mais. O fish n chips saia fumegante da cozinha. A Union Jack, bandeira do Reino Unido, ornava o teto. Só não tinha um único escocês no Weiss British Pub, na zona norte de Porto Alegre.

Apesar dos motivos britânicos, a torcida era 100% brasileira. A começar pelo recepcionista, trajado com o uniforme da Seleção. Os scotches não tiveram saída. A bebida da noite era cerveja.

Alguns torcedores brasileiros ainda driblavam o trânsito, quando Vini Jr. deixou o goleiro escocês no chão antes de marcar o primeiro gol do 3 a 0 brasileiro. Os que se esquentavam no lado de dentro do pub, comemoravam.

Nada de "Aye" (forma escocesa de dizer "Sim"). Ecoou pelo bar um baita "Baaaaaah", quando Ryan roubou a bola e tocou para Vini.

A mesa reservada para "Nikolas 2p" seguia desocupada. Mais ao lado, o terapeuta Gabriel Mattos e a corretora de imóveis Yanka Oliveira festejavam a vitória do Brasil. Os dois vestiam a camisa da Seleção sob pesados casacos.

Eles estão fazendo um rodízio durante os jogos da Copa. Assistem cada partida do Brasil em um lugar diferente. Por coincidência foram a um pub no duelo contra a Escócia.

— É como ganhar na casa do adversário — brinca Yanka.

— Como ganhar do Grêmio na Arena — complementa Gabriel.

Apesar de estarem uniformizados, ainda estão cautelosos sobre o futuro do Brasil na Copa do Mundo.

— Estamos torcendo, mas não estou convencido ainda — argumenta Gabriel.

A Union Jack sobre eles é formada pela soma dos símbolos de Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. A escocesa é formada por um fundo Azul Pantone 300 e a Cruz de Santo André.

Uma lenda escocesa datada do século IX diz que o exército comandado pelo Rei Angus II estava encurralado e perto da derrota em uma batalha.

Durante a noite, o monarca rezou por proteção. Na manhã seguinte, viu no céu duas nuvens brancas surgiram nuvens brancas formando uma cruz em "X", a cruz de Santo André. O escoceses interpretam aquele sinal como a presença do santo. A batalha, por fim, teve vitória escocesa.

Findado de jogo, do lado de fora do pub, o céu não tinha nuvens.