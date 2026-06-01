Brasileirão terá recorde de atletas na Copa do Mundo de 2026

As convocações para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México mostram a força do Brasileirão. O campeonato terá o maior número de jogadores convocados da história para um Mundial na edição deste ano. Serão 32 atletas que atuam na competição, superando os 27 jogadores convocados na edição de 1974.
A Seleção Brasileira, o Uruguai e o Paraguai lideram o número de convocados, com sete jogadores, sendo três da dupla Gre-Nal – Weverton, Rochet e Balbuena. O Inter ainda teve mais um atleta chamado para defender o seu país na Copa — Félix Torres pelo Equador.
Pela primeira vez, também, um europeu foi convocado para a Copa atuando no Campeonato Brasileiro. Memphis Depay foi escolhido pelo técnico Ronald Koeman para integrar a delegação da seleção da Holanda.
Confira todos os convocados
- Weverton (Brasil) - Grêmio
- Danilo (Brasil) - Flamengo
- Léo Pereira (Brasil) - Flamengo
- Alex Sandro (Brasil) - Flamengo
- Lucas Paquetá (Brasil) - Flamengo
- Danilo Santos (Brasil) - Botafogo
- Neymar (Brasil) - Santos
- Carrascal (Colômbia) - Flamengo
- Jhon Arias (Colômbia) - Palmeiras
- Andres Gomez (Colômbia) - Palmeiras
- Juan Portilla (Colômbia) - Athletico
- Memphis Depay (Holanda) - Corinthians
- Flaco Lopez (Argentina) - Palmeiras
- Alan Franco (Equador) - Atlético-MG
- Alan Minda (Equador) - Atlético-MG
- Ângelo Preciado (Equador) - Atlético-MG
- Gonzalo Plata (Equador) - Flamengo
- Félix Torres (Equador) - Inter
- Sergio Rochet (Uruguai) - Inter
- Varela (Uruguai) - Flamengo
- Piquerez (Uruguai) - Palmeiras
- Nico de la Cruz (Uruguai) - Flamengo
- Arrascaeta (Uruguai) - Flamengo
- Emi Martinez (Uruguai) - Palmeiras
- Canobbio (Uruguai) - Fluminense
- Gustavo Gomez (Paraguai) - Palmeiras
- Junior Alonso (Paraguai) - Atlético-MG
- Bobadilla (Paraguai) - São Paulo
- Ramon Sosa (Paraguai) - Palmeiras
- Isidro Pitta (Paraguai) - Bragantino
- Mauricio (Paraguai) - Palmeiras
- Balbuena (Paraguai) - Grêmio
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