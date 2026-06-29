Brasil x Japão pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de sair atrás do placar contra o Japão, a Seleção Brasileira garantiu a virada e a classificação para a próxima fase do Mundial.
Os gols foram marcados por Sano, para a seleção japonesa, e Casemiro e Martinelli, para o Brasil.
Acompanhe Brasil x Japão em tempo real
Siga as últimas atualizações de Brasil x Japão
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲