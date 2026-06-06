Brasil x Egito hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo amistoso preparatório para a Copa do Mundo

A Seleção terá seu último compromisso antes da Copa do Mundo neste sábado (6). O Brasil enfrenta o Egito, às 19h (horário de Brasília), em amistoso preparatório para o Mundial.
A partida ocorre no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.
Escalações para Brasil x Egito
Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago. Técnico: Carlo Ancelotti.
Egito: Shobeir; Hany, Fathy, Yasser e Fatouh; Lashin, Attia; Trézéguet, Zico e Hassan; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Arbitragem para Brasil x Egito
Adonai Escobedo (MEX), auxiliado por Ibrahim Martinez (MEX) e Maximiliano Gomez (MEX). VAR: Carlos Rivero (MEX).
Onde assistir Brasil x Egito
- A RBS TV, o SporTV e a GE TV anunciam a transmissão em imagens;
- Zero Hora acompanha em tempo real;
- Acompanhe o pré-jogo no Youtube de Gaúcha Esportes a partir das 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min.
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