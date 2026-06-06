Brasil x Egito ao vivo: acompanhe o último amistoso antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira venceu o Egito por 2 a 1 neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da Copa do Mundo.
Bruno Guimarães e Endrick marcaram os gols da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Zico, em falha de Marquinhos, fez o gol da equipe africana. Siga as informações do jogo na Gaúcha.
A transmissão começa às 17h com o Gaúcha na Copa, comandado por Geison Lisboa. Já o Futebol na Gaúcha abre às 18h15min, com narração de Gustavo Manhago e comentários de Cristiano Munari. E, logo após a partida, a repercussão vai ao ar no Balanço Final, também apresentado por Geison Lisboa.
Acompanhe ao vivo no site e app de GZH, no YouTube e na Rádio Gaúcha.
Siga os lances de Brasil x Egito
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