Brasil usará uniforme com símbolo de Michael Jordan contra o Haiti

Brasil utilizou o uniforme nos amistosos contra Egito e França. Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta (19), às 21h30min, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a partida, o Brasil usará o uniforme secundário de cor azul, mas no lado direito do peito o símbolo não será o tradicional emblema da Nike — fornecedora de material esportivo.

Ao invés disso, a representação será a marca do lendário jogador de basquete Michael Jordan.

A marca foi criada pelo lendário atleta do Chicago Bulls. Inicialmente, a campanha foi criada para ser uma linha de tênis da Nike, mas o "Jordan" estendeu-se para todos os tipos de produtos da empresa. A intenção é expandir os negócios para além do Basquete.

Será a primeira vez que a camisa com logo da Jordan entrará em campo em uma partida oficial. A Seleção utilizou o uniforme nos amistosos contra França e Egito.

Não é a primeira vez que a Jordan se mistura com futebol. A primeira conexão de impacto, inclusive, foi com Neymar. Em 2016, o camisa 10, na época ainda patrocinado pela Nike, lançou chuteiras assinadas com a marca Jordan.

Não há nenhum jogador de futebol patrocinado, diretamente, pela marca. Mas Matheus Cunha, que tem contrato com a Nike, já usou algumas chuteiras assinadas pelo símbolo do atleta.