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Brasil terá volante com a camisa 2 pela primeira vez em uma Copa; confira a numeração da Seleção

Convocado de última hora, Éderson, da Atalanta, herdará o número do lateral Wesley, cortado por lesão muscular na coxa esquerda

Rodrigo Oliveira

De Morristown, Nova Jersey

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