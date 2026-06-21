Brasil tem três pendurados para jogo contra Escócia e pode ter desfalques caso avance à próxima fase

Casemiro foi amarelado na vitória sobre o Haiti. Foto por CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Seleção Brasileira tem três jogadores pendurados para a partida contra a Escócia, na próxima quarta (24). Casemiro, Ibañez e Douglas Santos receberam, cada um, um cartão amarelo na fase de grupos até agora e podem ficar de fora da próxima fase, caso o Brasil avance.

Na Copa do Mundo, bastam dois cartões acumulados para que o jogador precise cumprir suspensão de um jogo. Por isso, caso os jogadores brasileiros que estão amarelados sejam punidos novamente no último jogo da fase de grupos, estarão impedidos de entrar em campo na partida seguinte.

Com o aumento do número de jogos na Copa, os cartões serão zerados em duas etapas: na segunda fase e nas quartas de final. Vale ressaltar que, mesmo que a próxima fase comece com os cartões zerados, as suspensões recebidas pelos cartões da fase de grupos devem ser cumpridas.