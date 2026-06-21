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Brasil tem três pendurados para jogo contra Escócia e pode ter desfalques caso avance à próxima fase

Embora os cartões sejam zerados para o início da segunda fase, jogadores suspensos por acúmulo de cartões na fase de grupos deverão cumprir suas punições

Zero Hora

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