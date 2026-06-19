Brasil pode garantir classificação à próxima fase da Copa ou ser eliminado nesta sexta?

Após empatar com Marrocos na estreia, em 1 a 1, o Brasil volta a campo nesta sexta (19), às 21h30min, contra o Haiti, na Filadélfia.
Com um ponto conquistado, o time de Carlo Ancelotti não tem chance de conquistar a classificação antecipada.
Por outro lado, também não corre risco de ser eliminado antes da última rodada da fase de grupos.
Se o Brasil vencer o Haiti (vai a quatro pontos)
- Vitória da Escócia sobre Marrocos: o Brasil subiria para segundo lugar.
- Vitória de Marrocos sobre a Escócia: o saldo de gols decidiria o primeiro colocado entre marroquinos e brasileiros.
- Se Escócia e Marrocos empatarem: o saldo de gols decidiria o primeiro entre escoceses e brasileiros.
Se o Brasil empatar com o Haiti (vai a dois pontos)
- Vitória da Escócia sobre Marrocos: Brasil subiria para segundo, mas não poderia mais ser primeiro do grupo.
- Vitória de Marrocos sobre a Escócia: Brasil ficaria em terceiro, atrás de escoceses e marroquinos.
- Se Escócia e Marrocos empatarem: Escoceses se manteriam em primeiro. O número de gols marcados decidiria quem ficaria na frente entre brasileiros e marroquinos.
Se o Brasil perder para o Haiti (fica com um ponto)
- Vitória da Escócia sobre Marrocos: o saldo de gols decidiria o lanterna entre marroquinos e brasileiros.
- Vitória de Marrocos sobre a Escócia: o Brasil cairia para a lanterna do grupo.
- Se Escócia e Marrocos empatarem: O Brasil cairia para a lanterna.
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