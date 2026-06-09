Neymar aparece em sessão de fisioterapia durante treino da Seleção; veja imagens

Enquanto o grupo da Seleção Brasileira mantém o ritmo de treinos no campo do CT do New York Red Bulls, em Nova Jersey, o atacante Neymar luta contra o tempo para se recuperar da lesão na panturrilha direita e participar da Copa do Mundo 2026.
Em imagens divulgadas nesta terça-feira (9) pela CBF, o camisa 10 aparece em sessão de fisioterapia na parte interna do centro de treinamentos. Ele faz exercícios abdominais, de força e também na bicicleta (Veja no vídeo acima).
Segundo boletim publicado na segunda (8), a recuperação do jogador avança de forma positiva, porém, ainda sem condições de jogar na estreia contra Marrocos no sábado (13h), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova York.
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