Neymar aparece em sessão de fisioterapia durante treino da Seleção; veja imagens

Enquanto o grupo da Seleção Brasileira mantém o ritmo de treinos no campo do CT do New York Red Bulls, em Nova Jersey, o atacante Neymar luta contra o tempo para se recuperar da lesão na panturrilha direita e participar da Copa do Mundo 2026.

Em imagens divulgadas nesta terça-feira (9) pela CBF, o camisa 10 aparece em sessão de fisioterapia na parte interna do centro de treinamentos. Ele faz exercícios abdominais, de força e também na bicicleta (Veja no vídeo acima).

Neymar faz atividade na bicicleta durante treino da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF

Segundo boletim publicado na segunda (8), a recuperação do jogador avança de forma positiva, porém, ainda sem condições de jogar na estreia contra Marrocos no sábado (13h), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova York.