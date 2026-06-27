Brasil já sabe quem pode enfrentar caso elimine o Japão; veja eventual oitavas de final

A Seleção Brasileira já conhece seu possível adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 — mas, antes disso, precisa confirmar a classificação diante do Japão, na segunda fase.
Caso avance na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, o time comandado por Carlo Ancelotti vai encarar quem sair vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.
O duelo entre europeus e africanos está marcado para terça-feira (30), às 14h, em Dallas. Já a eventual oitavas de final está marcada para o dia 5 de julho, domingo, às 17h, em Nova Jersey.
Como chegam os possíveis adversários
A Noruega avançou pelo Grupo I com seis pontos, ficando atrás apenas da França. A equipe europeia começou bem a competição, vencendo Iraque e Senegal, mas acabou derrotada pelos franceses na última rodada.
Já a Costa do Marfim também somou seis pontos no Grupo E, ficando na segunda posição atrás da Alemanha. A seleção africana estreou com vitória sobre o Equador, perdeu para os alemães e fechou a fase com triunfo diante de Curaçao.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar