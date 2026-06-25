Para quem não conhecia Carlo Ancelotti, muito prazer. Um técnico acostumado aos grandes desafios, aos grandes clubes e às grandes pressões sabe exatamente que até a Seleção Brasileira pode vencer armando uma arapuca. No caso dessa goleada sobre a Escócia por 3 a 0, que classificou o Brasil para a segunda fase em primeiro no Grupo C, a estratégia foi entregar a bola para os adversários, pressionar na hora certa e fazer os gols.
Para isso, nada melhor do que um especialista como Vini Jr, autor de dois gols. Matheus Cunha completou a goleada, que marcou a volta de Neymar após 981 dias de ausência na Seleção.
Ancelotti tinha sinalizado a escalação de Rayan na vaga de Raphinha e foi isso mesmo que confirmou. O ex-atacante do Vasco entrou bem aberto na direita, sendo ele o responsável pela amplitude (ou seja, alargar o campo).
Com a bola, Danilo, Marquinhos e Gabriel Magalhães iniciavam as jogadas. À frente deles, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Mais à frente ainda, Douglas Santos na esquerda, Vini Jr e Matheus Cunha soltos e Rayan. Sem a bola, Vini ficou livre das atribuições defensivas.
Mas isso não significa não dar combate na hora certa. Nos primeiros seis minutos, o Brasil permitiu que a Escócia trocasse passes, ganhasse uma falsa sensação de segurança. Era uma armadilha.
Aos sete minutos, McKenna quis sair jogando, demorou um segundo a mais do que poderia, foi pressionado por Rayan, desarmado e Vini estava no lugar certo. Na frente do goleiro, não bastou só empurrar para a rede, ele ainda driblou Gunn, deixando-o caído, para só então depositar a bola dentro do gol.
Vantagem construída, hora de retomar a estratégia.
Escócia com a bola, passes para lá e para cá. E assim, a Escócia é um time ok, mas longe de brilhante. Ou seja, deixa tocar que uma hora a bola volta bem. Voltou mesmo. Matheus Cunha chutou por cima, Vini tentou de trivela, para fora.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Então, Vini recuperou a bola em uma roubada. Arrancou, cara a cara com o goleiro, tapinha, 2 a 0. Festa dos brasileiros, lamento dos escoceses. Mas algum burocrata do futebol na cabine do VAR resolveu achar uma microfalta e anular o gol.
Tudo bem, volta a estratégia. Controlar o jogo sem necessariamente ter a posse. E assim seguiu criando, chutando com Matheus Cunha e Rayan, ambos perto do gol. Na melhor delas, Vini tabelou com Rayan, cruzou rasteiro, Matheus Cunha concluiu, a defesa salvou em cima da linha e a bola bateu no goleiro antes de sair.
Aos 48, Bruno Guimarães fez um cruzamento teleguiado, por cima do goleiro e do zagueiro, na cabeça de Vini Jr. Dali, ela foi para o gol, e pela quarta vez na Copa, gol dele.
O primeiro tempo só não terminou 3 a 0 porque o goleiro defendeu logo no lance mais bonito do jogo. Rayan foi lançado por Paquetá, deu um chapeuzinho no zagueiro e bateu de pé direito, mas abafado por Gunn.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o começo foi idêntico. A única mudança foi que, pela primeira vez, a Escócia teve uma conclusão. Cruzamento para a área, McGinn cabeceou e Alisson defendeu firme.
Mas logo depois o jogo voltou ao controle. Vini, em contragolpe, recebeu de Paquetá, entrou na área, mas chutou fraco, Gunn defendeu. Na sequência, Vini de novo, dessa vez forte, boa defesa do goleiro.
Aos 14, um pouco mais de justiça ao placar. Danilo lançou Bruno Guimarães, que poderia ter feito o dele, mas deixou o espírito altruísta falar mais alto. Ele optou por deixar Matheus Cunha sem goleiro: 3 a 0.
A festa era completa, com a torcida brasileira fazendo inveja às demais dessa Copa. Para aumentar ainda mais o barulho, Ancelotti mandou Neymar se juntar à turma do aquecimento.
Enquanto isso, Alisson fazia uma defesaça quando Robertson cruzou e McTominay foi no segundo andar para cabecear.
As primeiras trocas da Seleção não envolveram Neymar. Casemiro, pendurado, deu lugar a Fabinho. Martinelli entrou no lugar de Lucas Paquetá.
Retorno de Neymar
O estádio explodiu novamente aos 26 minutos. Foi quando Ancelotti olhou para o banco e chamou o camisa 10. Neymar tirou o colete, ouviu alguma instrução e foi para a beira do campo. Só que a bola não saía, a bola não saía. E quando saiu foi escanteio para a Escócia. Ancelotti não deixou entrar. E outro escanteio para eles. Até que um escocês cabeceou por cima. E, aos 31 minutos, Neymar entrou no lugar de Matheus Cunha, braços abertos, agradecendo aos céus enquanto era ovacionado por 64.478 torcedores.
Na primeira participação, ele tentou um passe vertical entre três jogadores, foi curto. Na segunda, deu um passe na medida para Vini Jr, que chutou para boa defesa de Gunn.
Vini quase fez o quarto, seu terceiro, quando Rayan arrancou pelo meio e serviu Danilo. O lateral chutou cruzado e Vini Jr se passou um pouquinho da bola, concluindo para fora.
As últimas trocas de Ancelotti foram Douglas Santos e Rayan fora para as entradas de Endrick e Alex Sandro.
A goleada fez a torcida até esquecer o resultado paralelo. Marrocos chegou aos sete pontos ao vencer o Haiti, mas ficou atrás no saldo. O adversário da segunda fase sairá nesta quinta, possivelmente quem vencer entre Japão e Suécia.
Houston, aí vai o Brasil.
COPA DO MUNDO — GRUPO C — 24/06/2026
ESCÓCIA (0)
Gunn; Patterson (Ralston, 36’/2ºT), Hendry, McKenna e Robertson (Tierney, INT); Fergunson, McLean, Gannon-Doak (Christie, 36’/2Tº), McTominay e McGinn (Curtis, 46’/2ºT); Shankland (Adams, 46’/2ºT).
Técnico: Steve Clarke
BRASIL (3)
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro, 36’/2ºT); Casemiro (Fabinho, 20’/2ºT), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, 20’/2ºT); Rayan (Endrick, 36’/2ºT), Vini Júnior e Matheus Cunha (Neymar, 30’/2ºT).
Técnico: Carlo Ancelotti
GOLS: Vini Jr. (B), aos seis minutos e aos 47min do 1ºT, e Matheus Cunha (B), aos 14min do 2ºT;
CARTÕES AMARELOS: Danilo (B) e Christie (E);
LOCAL: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos;
PÚBLICO: 64.478 pessoas;
ARBITRAGEM: César Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano). VAR: Guilherme Pacheco (MEX).
PRÓXIMO JOGO
COPA DO MUNDO – SEGUNDA FASE
BRASIL X 2º DO GRUPO F
29/06/2026 - 14h, EM HOUSTON
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.