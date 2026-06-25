Copa do Mundo

Passeio em Miami
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Brasil goleia Escócia e garante classificação como líder do Grupo C da Copa do Mundo

Vini Jr., duas vezes, e Matheus Cunha fizeram os gols da vitória brasileira no jogo que marcou o retorno de Neymar; próximo adversário será Suécia, Japão ou Holanda

Rafael Diverio

Direto de Miami Gardens

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