Brasil e Marrocos já se enfrentaram em Copa do Mundo; lembre como foi 

O Brasil estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo 2026 contra o Marrocos. O duelo abre a disputa do Grupo C às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.
O confronto é o mais forte da chave. Sensação da Copa de 2022, quando chegou à semifinal e foi eliminada pela França, a seleção marroquina conquistou a Copa Africana de Nações no início de 2026 e o bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.
Acontece que essa não é a primeira vez que Brasil e Marrocos se encontram em uma Copa do Mundo. Em 1998, as equipes se enfrentaram também pela fase de grupos no Mundial da França. Curiosamente, o grupo também contava com a Escócia, repetindo quase inteiramente o Grupo C da Copa de 2026.
Como foi o jogo
A partida, válida pela segunda rodada do Grupo A, ocorreu em 16 de junho de 1998. Tetracampeão, o Brasil confirmou o favoritismo e a classificação às oitavas de final ao golear o Marrocos por 3 a 0.
Ronaldo abriu o placar, Rivaldo ampliou ainda no primeiro tempo e Bebeto completou a vitória na etapa final.
A Seleção comandada por Zagallo tinha Taffarel, Cafu, Junior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Leonardo, Rivaldo, Ronaldo e Bebeto. Ao longo da partida, entraram Doriva, Denílson e Edmundo.
O Brasil avançou até a final. Na decisão contra a anfitriã, a Seleção perdeu o título após ser derrotada pela França por 3 a 0.
Retrospecto de Brasil x Marrocos
O confronto ocorreu outras duas vezes na história. Antes da Copa de 1998, Brasil e Marrocos se encontraram pela primeira vez em amistoso, em outubro de 1997, no estádio Mangueirão. A Seleção venceu por 2 a 0 com gols de Denílson.
Depois das partidas na década de 1990, o confronto só voltou a acontecer duas décadas depois, em 2023, como se previsse o sorteio que colocaria as equipes frente a frente na Copa do Mundo mais uma vez.
E, neste último enfrentamento, o Brasil sofreu a única derrota. Foi a primeira partida da Seleção após a Copa do Qatar, realizado na cidade de Tânger, no Marrocos. Diante de sua torcida, os donos da casa venceram por 2 a 1 com gols de Sofiane Boufal e Abdelhamid Sabiri. Casemiro descontou para a Seleção. Nenhum dos autores dos gols marroquinos foi convocado para os Estados Unidos.
- 1997: Brasil 2 x 0 Marrocos (amistoso)
- 1998: Brasil 3 x 0 Marrocos (Copa do Mundo)
- 2023: Marrocos 2 x 1 Brasil (amistoso)
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