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Brasil e Escócia voltam a se enfrentar em Copas após 28 anos; relembre último duelo

No total do retrospecto em Mundiais, a Seleção Brasileira segue invicta contra os escoceses, com três vitórias e um empate

Zero Hora

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