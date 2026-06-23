Brasil e Escócia voltam a se enfrentar em Copas após 28 anos; relembre último duelo

Enfrentar a Escócia em Copas do Mundo é um cenário familiar para a Seleção Brasileira. Já foram quatro partidas disputadas na história — todas pela fase de grupos —, e o quinto confronto ocorre nesta quarta-feira (24), pelo Mundial de 2026.
O último jogo entre as seleções, no entanto, aconteceu há 28 anos, justamente na estreia da Copa de 1998, na França. Na época, o Brasil chegava como o atual campeão do torneio e contava com um elenco talentoso, liderado por Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo.
A escalação e o polêmico corte de Romário
Naquela estreia de 1998, o técnico Zagallo escalou o Brasil com: Taffarel; Cafu, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos; Dunga, César Sampaio, Giovanni e Rivaldo; Bebeto e Ronaldo.
O grande desfalque daquele Mundial foi Romário, cortado por lesão pouco antes do torneio. A ausência do Baixinho foi cercada de polêmica, pois ele alegava que se recuperaria a tempo de disputar os jogos decisivos da competição.
Sufoco em Saint-Denis
Em campo, a partida diante dos escoceses foi complicada. O gol brasileiro saiu cedo, logo aos quatro minutos, com César Sampaio cabeceando após escanteio cobrado por Bebeto. Antes do intervalo, contudo, a Escócia empatou com Collins, de pênalti.
No segundo tempo, o Brasil voltou com mudança: Leonardo entrou na vaga de Giovanni — que acabou perdendo espaço e não atuou mais em nenhum outro jogo daquela edição.
O gol da vitória por 2 a 1 saiu aos 28 minutos da etapa final. Cafu foi lançado dentro da área, dominou e tentou encobrir o goleiro. A bola bateu no rosto de Leighton, rebateu no peito do zagueiro Boyd e entrou. Gol contra.
O retrospecto histórico
Apesar da estreia pouco animadora, o Brasil garantiu os três pontos e avançou até a final daquela Copa, onde acabou derrotado pela França.
Copa do Mundo 2026
No total do retrospecto em Mundiais, a Seleção Brasileira segue invicta contra os escoceses, com três vitórias e um empate. Relembre os placares:
- Copa de 1974 (Alemanha): Brasil 0 x 0 Escócia
- Copa de 1982 (Espanha): Brasil 4 x 1 Escócia
- Copa de 1990 (Itália): Brasil 1 x 0 Escócia
- Copa de 1998 (França): Brasil 2 x 1 Escócia
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