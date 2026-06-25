Brasil "atende pedido" de Ancelotti, mostra evolução e conhece próximo adversário da Copa nesta quinta 

Seleção Brasileira garantiu primeiro lugar no grupo C e vai à segunda fase embalado. CHANDAN KHANNA / AFP

Ainda bem: a Seleção que goleou a Escócia e garantiu vaga em primeiro lugar do grupo para a segunda fase, nesta quarta-feira (24), já é bem diferente.

O Brasil mostrou a evolução tão pedida por Ancelotti. Não foram poucas as vezes em que o treinador falou em coletiva sobre a necessidade de "melhora" do time. Ela veio, e o treinador reconheceu após a partida:

— Agora, estamos jogando como uma equipe. Esse era o objetivo. Não estamos perfeitos, temos coisas que podemos melhorar. Mas estou contente porque melhoramos rapidamente em relação ao primeiro jogo — afirmou.

Contra a Escócia, foi a partida que a defesa brasileira menos sofreu. Assim como aconteceu com o Haiti, Alisson fez intervenções, e o Brasil chegou a dois jogos consecutivos sem sofrer gols.

Vini Jr., mais uma vez, foi destaque. Marcou duas vezes, chegou a quatro na Copa, e igualou uma marca que só campeões do mundo têm: gols nos três primeiros jogos. Além dele, Jairzinho (1970), Romário (1994), e Ronaldo e Rivaldo (2002) conseguiram o feito. Vini foi eleito o melhor em campo pela Fifa.

Bruno Guimarães, motor do Newcastle na Premier League, fez o mesmo com a Seleção. Deu duas assistências, e chegou a três na Copa. Levou nota 8 na cotação GZH, a mesma do site de estatísticas Sofascore, que apontou 38 passes certos em 46 tentados, com 83% de aproveitamento.

Meia do Newcastle contribuiu demais com a vitória por 3 a 0. Sofascore / Reprodução

Neymar de volta

Depois de quase mil dias, Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A vitória contra a Escócia marcou o retorno de Neymar à Seleção Brasileira, e a estreia do atacante na Copa do Mundo. Foi a primeira partida do jogador do Santos com a amarelinha em quase mil dias.

Neymar entrou aos 31 minutos do segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha. Embora tenha entrado no lugar do jogador mais posicionado por dentro, acabou jogando mais pela esquerda. Acertou 12 de 13 passes, sendo oito no campo de ataque.

Após a partida, o atacante comemorou o retorno, e também falou sobre a condição física:

— Muito feliz, após três anos, voltar a vestir a camisa da Seleção. Tô bem fsicamente. Óbvio que foi ruim ficar esses dias parado. Então, tô muito contente. Foram longos dias longe dessa camisa — declarou, aliviado, na zona mista.

Ancelotti também falou sobre voltar a contar com Neymar à disposição para a fase decisiva da Copa do Mundo:

— Teve bons treinos. Ele pode nos ajudar muito. Acho que jogou bem os poucos minutos que jogou — resumiu.

Os possíveis adversários

O Brasil entra em campo na segunda fase na segunda-feira (29), às 14h, em Houston. Como terminou na liderança da chave, terá pelo caminho o segundo colocado do grupo F.

São três as possibilidades. Holanda, Japão ou Suécia. A Tunísia já está fora. Os jogos acontecem nesta quinta-feira, às 20h. Tunísia x Holanda se enfrentam no Arrowhead, em Kansas City, e Japão e Suécia jogam no AT&T, em Dallas. Holanda e Japão lideram, com quatro pontos cada. A Suécia ocupa a terceira posição, com três pontos.

A Holanda estará no caminho do Brasil se perder para a Tunísia e Japão pontuar (vitória ou empate) ou Suécia vencer ou, ainda, se empatar e japoneses ou suecos vencerem. O Japão será o adversário da Seleção Brasileira se empatar com a Suécia e a Holanda pontuar, ou se vencer e os holandeses também. A Suécia enfrentará o time de Carlo Ancelotti na próxima fase se vencer o Japão e a Holanda vencer a Tunísia.