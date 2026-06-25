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Brasil "atende pedido" de Ancelotti, mostra evolução e conhece próximo adversário da Copa nesta quinta 

Defesa tem solidez, ataque vai no embalo de Vini Jr. e Neymar vira alternativa; Seleção enfrentará Suécia, Holanda ou Japão na segunda fase

Nicholas Lyra

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