Copa do Mundo

Só um passa
Notícia

Brasil aposta no estilo Ancelotti para vencer o Japão e avançar às oitavas da Copa do Mundo

Confronto eliminatório contra os asiáticos ocorre nesta segunda-feira, a partir das 14h

Rafael Diverio

De Houston

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