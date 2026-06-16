Braithwaite revela sua torcida na Copa e admite: "Dói o coração" 

Curtindo as férias durante a paralisação do Brasileirão, o atacante do Grêmio Martin Braithwaite está de olho na Copa do Mundo. O dinamarquês declarou apoio à Seleção Brasileira.
Em entrevista exclusiva para o programa da RBS TV, Jornal do Almoço, nesta terça-feira (16), o jogador lamentou a ausência da Dinamarca na competição, mas reiterou ser um torcedor do Brasil na Copa do Mundo.
— Não têm dúvidas que eu tenho um coração para o Brasil. Isso, a Dinamarca sabe. Obviamente dói o coração não poder jogar, mas a experiência assistindo aos jogos é diferente, bom também — reconheceu.
A entrevista, feita pela apresentadora Alice Bastos Neves, contou com a participação da jornalista, chef de cozinha e esposa do jogador, Anne-Laure Braithwaite. Ela explicou o sentimento de assitir aos jogos do lado do marido, em casa:
— É bem diferente, porque é bem legal seguir viajando, seguir o meu esposo aonde ele for jogar, mas desta vez vamos ver a Copa comendo croissant.
Braithwaite representou a Dinamarca nas últimas duas edições de Copa do Mundo — em 2018 e 2022. Ao todo, o jogador disputou seis partidas e não teve participação efetiva em gols.
Atenção nos franceses
O jogador do Grêmio, apesar de declarar o seu apoio para o Brasil, afirmou que a França é a favorita para conquistar o tricampeonato em 2026.
— Sabemos que a França é favorita, mas é difícil ter essa pressão por ser favorita. (...) Os jogadores que eles têm são uma loucura. Podem fazer dois times e os dois times são favoritos para ganhar a Copa. Nesse momento a França é diferenciada com os jogadores que eles têm — disse.
Grêmio volta de férias
Braithwaite retoma os treinamentos com o Grêmio nesta quarta-feira (17), no CT Luiz Carvalho. O atleta afirmou que tem se cuidado durante as férias e priorizado alimentos saudáveis.
— Agora é o momento de fazer um pouco de detox antes de começar. Então estou olhando meus filhos comendo doce. E aí, fico tomando um suco verde durante os jogos da Copa — concluiu.
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