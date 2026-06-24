A Bósnia venceu o Catar por 3 a 1 pela Copa do Mundo 2026 e ainda sonha com a classificação para a segunda fase do Mundial.
Ainda aguarda pelos outros resultados da terceira rodada para definir se será um dos melhores terceiros colocados e garantir vaga na próxima fase. Veja como foi a partida.
Veja como foi Bósnia x Catar
Os destaques de Bósnia x Catar
Tabela da Copa do Mundo 2026
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