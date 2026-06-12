Copa do Mundo

Preparação finalizada
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Bola parada, time definido e ajustes finais: como foi o último treino da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo

Cobranças de falta e de escanteio receberam atenção especial nesta sexta-feira

Rafael Diverio

Direto de Morristown

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