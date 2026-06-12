Bola parada, time definido e ajustes finais: como foi o último treino da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo

O último treino da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo foi novamente fechado depois dos 15 minutos, mas Carlo Ancelotti usou a atividade para fazer os ajustes finais da equipe e ter atenção aos detalhes para o jogo das 19h deste sábado (13), contra Marrocos. A bola parada recebeu ênfase especial nesta sexta-feira (12).
Cobranças de falta e escanteio têm sido decisivas. Na Premier League, o Arsenal foi o maior exemplo disso, fazendo das cobranças de falta e escanteio suas principais armas.
O goleiro Alisson, do Liverpool, que sofreu na pele os ataques do campeão inglês, comentou:
— A Premier League deixa tudo mais evidente, porque muitos jogos são definidos na bola parada. O Arsenal foi muito bem nessa temporada com as bolas paradas e foi por mérito deles. Estamos nos preparando e treinando, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Felizmente contamos com um dos principais jogadores do Arsenal, Gabriel Magalhães, e estamos preparados para isso.
Ancelotti não confirmou os titulares publicamente, e possivelmente não o fará na entrevista coletiva que concederá no MetLife, palco da partida, ao lado de Vini Jr.
Provável escalação
A tendência é de que o italiano despiste sobre os 11 que começarão o jogo, mas a Seleção terá três nomes do Flamengo, Danilo na lateral direita, Alex Sandro na esquerda e Lucas Paquetá no meio-campo.
Assim, o time deve ter Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.
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