Bélgica não engrena, empata com Irã, e Grupo G vai em aberto para última rodada

Bélgica e Irã não saíram do zero. PATRICK T. FALLON / AFP

Uma geração marcada por fracassos em grandes competições está próxima de mais um, desta vez na Copa do Mundo de 2026. Em um grupo considerado tranquilo para a Bélgica, nenhuma vitória em duas rodadas. O empate em 0 a 0 contra o Irã, neste domingo (21), em Los Angeles, deixou a seleção europeia em situação complicada no Grupo G.

Com dois pontos somados, assim como os iranianos, os belgas terão jogo decisivo contra a Nova Zelândia pela terceira rodada. Uma primeira colocação, que era considerada obrigatória, pode se transformar em mais uma eliminação na fase de grupos — igual 2022.

O Irã enfrentará o Egito na rodada decisiva. Os neozelandeses e os egípcios ainda jogam neste domingo, às 22h, e, dependendo do resultado, o Grupo G pode terminar a segunda rodada em aberto.

O jogo

Um primeiro tempo de ataque contra defesa. A Bélgica dominou as ações e tentou abrir o placar, mas pecou nas finalizações, parando quatro vezes no goleiro Beiranvand. A ausência de Jeremy Doku, fora por conta de uma infecção respiratória, limitou as jogadas dos belgas.

Os iranianos quase não frequentaram o campo de ataque. Nas duas que chegaram, no entanto, levaram muito perigo. Courtois fez uma grande defesa e depois um impedimento anulou o gol de Taremi.

Para a segunda etapa, o roteiro seguiu o mesmo do primeiro. A Bélgica voltou do vestiário ainda mais ofensiva. Por outro lado, os iranianos tiveram uma grande chance, novamente defendida por Courtois.

O grande milagre, contudo, foi de Beiranvand. De Bruyne recebeu em profundidade, dominou a bola com categoria e passou para o meio da pequena área. De Cuyper finalizou com liberdade, mas o goleiro do Irã se jogou para fazer a defesa — uma das mais impressionantes da Copa.

Aos 20 minutos, um erro inacreditável de Ngoy. O zagueiro falhou no domínio no meio de campo e Taremi sairia na cara do gol não fosse a falta do belga. Ele recebeu cartão vermelho direto.

Mesmo com a vantagem numérica, o duelo seguiu equilibrado. Os iranianos atacaram um pouco mais. Porém, a grande chance de vencer caiu novamente no pé de De Cuyper, que parou novamente em Beiranvand.

No fim, o zero não saiu do placar, e a decisão sobre a classificação ficou para a última rodada.

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