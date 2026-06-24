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"Beira o ridículo", diz analista de arbitragem da Gaúcha sobre gol anulado de Vini Jr. 

Diori Vasconcelos discordou de decisão; lance polêmico ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo de jogo contra a Escócia

Zero Hora

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