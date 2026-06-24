"Beira o ridículo", diz analista de arbitragem da Gaúcha sobre gol anulado de Vini Jr. 

O jogo entre Brasil x Escócia, na última rodada da primeira fase da Copa do Mundo, teve um lance polêmico. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Vini Jr. aproveitou nova falha da defesa dos europeus e marcou o que seria o segundo dele e segundo da Seleção.
O árbitro Cesar Ramos foi ao VAR e anulou o lance. Ele alegou que, na hora da dividida com o zagueiro Hendry, Vini teria feito falta. No entanto, a imagem mostra que foi o defensor quem chutou a perna do atacante brasileiro.
O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, discordou da decisão. E foi enfático:
— O gol anulado do Brasil beira o ridículo. Vini Jr apenas ocupa o espaço na disputa, coloca o pé no gramado e o contato acontece porque o jogador escocês chuta a perna dele. Ou seja, é um contato provocado pelo defensor e, além disso, extremamente sutil — afirmou.
O comentarista de arbitragem da Globo, Paulo Cesar de Oliveira vai na mesma linha. Segundo ele, a decisão contraria a regra da Fifa, de intervenção mínima para chamada ao VAR.
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