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"Bate-Bola" direto dos EUA: tudo sobre a Seleção Brasileira e o fim de semana de Copa

Atração vai ao ar no YouTube de Gaúcha Esportes neste domingo, das 22h à meia-noite, e, simultaneamente, na Rádio Gaúcha

Zero Hora

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