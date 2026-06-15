"Bate-Bola" direto dos EUA: tudo sobre a Seleção Brasileira e o fim de semana de Copa

O Bate-Bola deste domingo (14) repercute a primeira vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Geison Lisboa e Luciano Périco comandam o programa.
O time conta ainda com a participação da equipe da RBS nos Estados Unidos, México e Canadá. Acompanhe!
O Bate-Bola vai ao ar no YouTube de Gaúcha Esportes aos domingos, das 22h à meia-noite, e na Rádio Gaúcha, simultaneamente.
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