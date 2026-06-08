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"Bate-Bola" direto dos EUA: programa projeta a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Atração vai ao ar no YouTube de Gaúcha Esportes neste domingo, das 22h à meia-noite, e, simultaneamente, na Rádio Gaúcha

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