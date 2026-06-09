Baladas, guerras e "caça" a Neymar: os bastidores da cidade que é a casa da Seleção Brasileira nos Estados Unidos

Mesmo sendo uma cidade pequena, Morristown é conhecida pela vida noturna agitada. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

— Você pode trazer o Neymar aqui? Queremos vê-lo — pediu a este repórter um atendente de um supermercado de Morristown, QG da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo.

No centro da cidade, o dono de um restaurante propôs uma troca ao me identificar como jornalista brasileiro:

— Me consiga um ingresso para o jogo do Brasil e aí você não precisa pagar a conta.

Com apenas 18 mil habitantes, a pequena cidade situada no estado de Nova Jersey tem a rotina mexida com a presença do time de Carlo Ancelotti. E todos querem ver Neymar.

— Amamos o Brasil. Vocês ganharão ainda mais torcedores agora que a Seleção está em Morristown. Todos estão animados para encontrar o Neymar por aqui — revela a vendedora Betsy Velida, 45 anos.

Hotel isolado

Porém, isso não será possível. A Seleção Brasileira está concentrada em um hotel isolado na beira de uma estrada e os treinos no CT do New York Red Bulls são fechados. Os locais têm forte aparato policial e só permitem a entrada da imprensa credenciada em momentos específicos, como treinos e entrevistas coletivas.

— Morristown está feliz por receber a equipe do Brasil. Se você passar pelo centro de treinamento, verá centenas de pessoas do lado de fora. Obviamente, elas não conseguiam entrar, mas todos aqui estão muito empolgados com a Copa do Mundo e com a presença da Seleção Brasileira. Sem dúvida o Neymar é o jogador que as pessoas mais gostariam de ver — conta o profissional de recursos humanos Ryan Haleman, 32 anos.

A estudante Rachel Morell, 23 anos, completou:

— Todos torceremos pela Seleção Brasileira. Estamos com vocês.

Rachel Morell, Betsy Velida e Kwesi Passos estão na torcida pelo Brasil. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Vida noturna

Morristown está situada a 42 quilômetros do MetLife, palco da estreia do Brasil, e a 53 quilômetros do centro de Nova York, a metrópole mais próxima. Porém, mesmo sendo uma cidade pequena, é conhecida pela vida noturna agitada.

— Temos muitos bares e casas noturnas por aqui. Há muitas opções. À noite, o centro fica muito animado. Existem pelo menos duas casas noturnas que ficam sempre bastante cheias, além de bares que são muito bons. A vida noturna de Morristown é muito boa — conta Betsy.

Revolução Americana

A cidade tem ainda uma importância histórica para os Estados Unidos. No século 18, durante a Revolução Americana, as tropas de George Washington utilizaram Morristown como quartel-general do exército que lutou contra as tropas britânicas e conquistou a independência do país.

Monumento em homenagem a George Washington em Morristown. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

No centro, há diversas estátuas e monumentos relativos a George Washington, assim como cartazes em homenagem a veteranos de guerra tanto da Revolução Americana quanto da Guerra Civil Americana, no século 19.