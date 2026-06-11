Saiu o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026. A ansiedade da estreia para os mexicanos foi aliviada aos nove minutos de jogo, quando o ponta-esquerda Julián Quiñones abriu o marcador para o México sobre a África do Sul e escreveu seu nome na história dos Mundiais.
A oportunidade para que os mexicanos abrissem o placar ocorreu após o erro da defesa dos sul-africanos, que possibilitaram que Fidalgo roubasse a bola e acionasse Quiñones, livre, para vencer o goleiro Ronwen Williams.
Conheça o autor do primeiro gol da Copa do Mundo
Julián Quiñones é um atacante que atua no Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, preferencialmente na ponta-esquerda. Na temporada, o mexicano foi o artilheiro da competição saudita com 33 gols, superando nomes como o inglês Ivan Toney, do Al-Ahli, que ficou em segundo lugar, com 32 gols, e nada mais nada menos que o craque português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, que encerrou o campeonato com 28 bolas na redes.
Jogador naturalizado
O jogador de 29 anos entrou para a história do México ao balançar as redes na partida de estreia da Copa do Mundo. No entanto, ele é naturalizado mexicano, pois nasceu em Magüy Paián, na Colômbia.
Quiñones fez a sua carreira toda no futebol mexicano e acumulou passagens por clubes como América do México, Atlas e Tigres.
Veja gols de Julián Quiñones na carreira
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.