Autor de hat-trick pelo Canadá, Jonathan David nasceu nos EUA e passou a infância no Haiti; conheça a história

A seleção de Canadá não tomou conhecimento do Catar e aplicou uma goleada por 6 a 0 nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O destaque da partida foi o atacante canadense Jonathan David, que marcou um hat-trick no duelo e colocou seu nome na história do Mundial ao dividir a artilharia momentânea do torneio com Lionel Messi.
Apesar de representar o Canadá na Copa do Mundo, David nasceu no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, e é filho de haitianos. Seguindo as origens da família, o atacante passou os primeiros anos da infância em Porto Príncipe, no Haiti, e se mudou para Ottawa, no Canadá, aos seis anos de idade.
Influenciado pela cultura canadense— onde passou a maior parte da infância —, David começou praticando futebol americano e só entrou para uma equipe de futebol aos dez anos, por iniciativa do pai.
Sem passar por equipes do país ou adotar o caminho natural e ingressar na MLS, o jogador conseguiu se colocar no mercado europeu após um auxílio de um treinador local.
Ainda adolescente, David trocou o Canadá pelo Gent, da Bélgica, e de lá, seguiu para o Lille, na França, antes de se transferir para a Juventus em 2025.
O jogador de 26 anos é o maior artilheiro da história da seleção canadense. Com o hat-trick marcado, o atleta chegou a 42 gols por Canadá e ampliou a distância para o seu companheiro de seleção Cyle Larin, que também balançou as redes contra o Catar nesta quinta-feira (18).
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