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Autor de hat-trick pelo Canadá, Jonathan David nasceu nos EUA e passou a infância no Haiti; conheça a história

Atacante de 26 anos começou praticando futebol americano e mudou de esporte por conta do apelo do pai

Zero Hora

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