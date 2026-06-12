Autor de gol do México na Copa quase morreu após choque com David Luiz; relembre

Justamente de cabeça, atacante marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo. RODRIGO OROPEZA / AFP

Não foi apenas pelo primeiro gol marcado em Copas do Mundo que o momento foi especial para Raul Jiménez. Na vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na tarde desta quinta (11), as lágrimas após a bola na rede certamente remeteram a um momento difícil da carreira — e da vida — do jogador.

Em novembro de 2020, quando defendia o Wolverhampton, ele teve um choque de cabeça com o brasileiro David Luiz, ficou desacordado no gramado e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Ele ficou quase um ano sem jogar. Só voltaria aos gramados em agosto de 2021:

— Sempre pensei que depois da minha recuperação eu voltaria para fazer o que amo fazer. Nunca pensei em terminar a minha carreira — afirmou ele, à época.

Desde então, ele joga com uma proteção na cabeça. Na partida contra a África do Sul, por exemplo, ele estava utilizando o acessório.

Curiosamente, marcou de cabeça seu primeiro gol em Copas do Mundo. Ele já havia jogado os mundiais de 2014, 2018 e 2022, mas ainda não havia balançado as redes. O gol contra a África do Sul, por muitos motivos, foi especial para Jimenez.