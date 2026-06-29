Autor de gol do Japão contra o Brasil já foi preso por acusação de estupro

Sano comemora o gol marcado. Foto por PAUL ELLIS / / AFP

Kaishu Sano, autor do gol que abriu o placar para o Japão contra o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, foi preso por acusação de estupro em 2024. O meia do Mainz, da Alemanha, foi acusado de agressão sexual por uma mulher em um hotel em Tóquio.

Ele e mais dois amigos foram presos após a polícia receber uma denúncia por telefone. Sano passou duas semanas preso, mas, após divulgar um pedido de desculpas para a vítima, acabou liberado. O processo judicial contra o jogador terminou sendo arquivado, sem condenação.

O meia acabou convocado novamente após o caso e recebeu o "perdão" do técnico Hajime Moriyasu.

— Será que alguém deveria ser excluído do futebol e da sociedade por ter cometido um erro? — questionou Moriyasu à época.

Conforme o jornal O Globo, o atacante Junya Ito também foi acusado de estupro, mas por um episódio em um hotel em Osaka. O caso também foi arquivado.