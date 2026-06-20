Autor de dois gols contra o Haiti, Matheus Cunha comemora primeira vitória da Seleção: "Agora a gente está dentro da Copa"

Pode comemorar, torcedor: o Brasil venceu a primeira na Copa do Mundo. A Seleção goleou o Haiti nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos, e deu um passo a mais na classificação à próxima fase. Matheus Cunha marcou duas vezes e Vini Jr, uma, na vitória por 3 a 0.
O camisa 9 comemorou a oportunidade de ser titular e o resultado:
— E eu fico tão feliz de estar aqui e ajudar, porque é tudo o que eu sempre sonhei. É verdade, a gente ainda não conquistou nada, mas é muito bom sentir que agora a gente está dentro da Copa do Mundo.
Com o resultado, o Brasil assume a liderança do Grupo C. Se a Seleção vencer a Escócia em Miami e mantiver a diferença no saldo de gols que detém sobre Marrocos, os brasileiros se classificam em primeiro lugar.
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