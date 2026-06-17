Áustria vence estreante Jordânia por 3 a 1

Romano Schmid abriu o placar da partida. DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Em partida válida pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026, a Áustria superou a Jordânia por 3 a 1, na madrugada desta quarta-feira (17), no Levi's Stadium, em Santa Clara, California.

O confronto teve início equilibrado, mas a equipe europeia abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Romano Schmid.

A Jordânia chegou a empatar no começo da etapa final, com Ali Olwan, mas a Áustria retomou o controle, marcou mais duas vezes — incluindo um gol contra de Yazan Al-Arab — e confirmou a vitória.

O lance decisivo veio aos 56 minutos, quando Marko Arnautović converteu pênalti e consolidou a vitória por 3 a 1.

Situação do grupo

Com o resultado, a Áustria é agora a segunda colocada do Grupo J, com três pontos, mesma pontuação da líder Argentina, que venceu a Argélia por 3 a 0 mais cedo.

Já a Jordânia ocupa a terceira posição, sem pontuar, assim como a Argélia.

Números do jogo

Posse de bola: Áustria 62%, Jordânia 38%.

Finalizações: Áustria 9 (3 certas), Jordânia 11 (5 certas).

Passes certos: Áustria 501, Jordânia 243.

Escanteios: Áustria 4, Jordânia 3.

Como foi a partida

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Konrad Laimer teve gol anulado por impedimento.

No minuto seguinte, Romano Schmid abriu o placar para a Áustria: 1 a 0.

Logo no início do segundo tempo, aos 4 minutos, Ali Olwan empatou para a Jordânia.

Aos 21 minutos, Marko Arnautovic recolocou a Áustria em vantagem: 2 a 1.

Yazan Al-Arab marcou contra aos 31 minutos, ampliando para 3 a 1.

No mesmo minuto, Marcel Sabitzer recebeu cartão amarelo.

Aos 56 minutos, pênalti para a Áustria, convertido por Arnautovic.

O jogo teve várias substituições em ambos os times ao longo do segundo tempo.

Tabela da Copa do Mundo 2026