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Áustria e Argélia empatam em final de jogo maluco, eliminam o Irã e avançam ao mata-mata da Copa

Os gols da partida foram marcados por Arnautovic, Sabitzer e Kalajdzic para a Áustria, enquanto Belghali e Mahrez duas vezes assinalaram para a Argélia

João Rosa

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