Áustria e Argélia empatam em final de jogo maluco, eliminam o Irã e avançam ao mata-mata da Copa

O jogo que começou morno e sob vaias terminou de forma eufórica e com aplausos efusivos em Kansas City no fim da noite de sábado (27) e no início da madrugada de domingo (28). Argélia e Áustria empataram em 3 a 3, se classificaram no Grupo J e de quebra eliminaram o Irã, que chulhava uma classificação histórica e simbólica na Copa do Mundo.
Os gols da partida foram marcados por alguns nomes conhecidos do futebol europeu. Arnautovic, Sabitzer e Kalajdzic anotaram para a Áustria, enquanto Belghali e Mahrez, duas vezes, assinalaram para a Argélia.
Agora, a Áustria encara a forte Espanha na segunda fase na próxima quinta-feira (2), às 16h, em Los Angeles. Já a terceira colocada Argélia enfrenta a Suíça na sexta (3), às 00h, em Vancouver.
A primeira etapa
O primeiro grande lance no duelo em busca do segundo lugar foi aos 10 minutos. Maza, volante da Áustria, aplicou belo chapéu no marcador e encheu o pé. Contifo, o chute foi longe do gol defendido por Alexander Schlager.
Após vaias da torcida, afinal a seleção austríaca ficava trocando passes na defesa, veio a pausa para a hidratação. E ela caiu como uma água gelada num dia quente para a Áustria. Depois da parada, Alaba fez belo lançamento para Arnautovic aos 27 minutos, que ficou cara a cara com o goleiro Benbot. Ele dominou meio caindo e chutou na saída do argelino. 1 a 0 para os europeus.
Emoção
Jogo ganhou emoção, afinal os africanos precisaram se lançar mais no campo de ataque, afinal estavam sendo eliminados da Copa. Aos 32, a primeira grande chance da Argélia. Belghali recebeu na entrada da área e bateu rasteiro e cruzado. A bola passou com muito perigo.
O gol sofrido pelos argelinos fizeram que a equipe melhorasse na partida. A segunda clara chance de gol chegou sete minutos depois, com uma pancada na trave direita de Chaïbi, após boa jogada de Mahrez pela direita.
O barraco austríaco ficou tremendo até aos 43 minutos, quando Maza ficou frente a frente com goleiro Schlager, que fechou bem e fez boa defesa, impedindo o empate africano.
De nada adiantou. No minuto seguinte, a bola sobrou para Belghali, que tentou o cruzamento e acertou o marcador, mas a bola voltou para o lateral argelino. Ele avançou, tirou dois marcadores e encheu o pé esquerdo para empatar. 1 a 1.
O segundo tempo
Enquanto uma seleção trocava passes, a outra se fechava no campo de defesa. O padrão se repete no início da etapa final até que Laimer recebeu lançamento na intermediária e cruzou rasteiro nas costas de Gregoritsch, mas perfeita para Sabitzer, que bateu de primeira no canto esquerdo de Benbot, que se esticou, mas não evitou o segundo gol austríaco. 2 a 1
Contudo, cinco minutos depois o craque da Argélia enfim apareceu na Copa. Aouar cruzou rasteiro. A bola passou por quase todo mundo, até que chega ao ídolo Mahrez. O camisa 7 e capitão argelino bateu de primeiro com o gol vazio e deixa tudo igual.
Pouco antes do início do "terceiro quarto", quase que a seleção da terra de Freud surge na frente do placar novamente.
Sabitzer, de novo ele, abriu para Mwene na esquerda, que tocou no meio para Seinwald. O camisa 6 bateu de chapa, mas e bola passa perto do ângulo esquerdo de Benbot.
Final de jogo incrível
Mas a emoção estava guardada para o fim. Aos 47, parecia que ninguém queria mais nada com o jogo. Após longa troca de passes da Argélia, Mahrez goi acionado dentro da área, ficou cara a cara com o goleiro e bateu de primeira, no canto direito de Schlager.
Com este resultado, a Áustria estava sendo eliminada. Três minutos depois, o empate ao apagar das luzes. Kalajdzic, no primeiro toque na bola, cabeceou no contrapé de Benbot, deixando tudo igual na placar, na pontuação e na classificação ao mata-mata.
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