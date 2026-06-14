Austrália surpreende e vence Turquia por 2 a 0

A seleção australiana quebrou o favoritismo da Turquia ao vencer na estreia do Grupo D da Copa do Mundo por 2 a 0, na madrugada deste domingo (14). O duelo ocorreu em Vancouver, no Canadá.
O jovem atacante Nestory Irankunda, de 20 anos, abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Metcalfe ampliou para a Austrália já na etapa final do confronto.
A Turquia teve maior posse de bola e chegou a pressionar durante boa parte do jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio dos australianos, que contaram com a boa atuação do goleiro Beach.
Confira os principais lances da partida
- Aos 14 minutos do primeiro tempo, Baris Yilmaz, da Turquia, foi flagrado em impedimento.
- Aos 27 minutos, Nestory Irankunda abriu o placar para a Austrália.
- No intervalo, a Turquia promoveu a entrada de Kenan Yildiz no lugar de Baris Yilmaz.
- Aos 6 minutos do segundo tempo, Merih Demiral, da Turquia, teve jogada anulada por impedimento.
- Aos 10 minutos, Mohamed Touré, da Austrália, também foi pego em impedimento.
- Aos 16 minutos, a Austrália trocou Nestory Irankunda por Nishan Velupillay.
- Aos 17 minutos, a Turquia substituiu Orkun Kokcu por Yunus Akgun.
- Aos 29 minutos, a Austrália fez duas alterações: Jacob Italiano por Jason Geria e Mohamed Touré por Tete Yengi.
- Aos 30 minutos, Connor Metcalfe ampliou para a Austrália.
- Entre os 35 e 40 minutos, as equipes realizaram novas substituições, com destaque para a entrada de Mert Muldur e Salih Ozcan na Turquia, e Jackson Irvine e Aziz Behich na Austrália.
- Aos 41 minutos, Yunus Akgun, da Turquia, recebeu cartão amarelo.
Números do jogo
- Posse de bola: Austrália 34%, Turquia 66%
- Finalizações: Austrália 8 (4 certas), Turquia 30 (8 certas)
- Passes certos: Austrália 199, Turquia 615
- Escanteios: Austrália 6, Turquia 8
Situação do grupo
A Austrália soma três pontos, a mesma pontuação dos Estados Unidos, que lideram o Grupo D da Copa do Mundo.
A Turquia não pontuou e buscará recuperação na próxima rodada, contra o Paraguai, que também está zerado.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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