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Ausência de oito titulares e resenha de Neymar com Vini Jr.: como foi o treino da Seleção neste domingo

Para o jogo contra a a Escócia, Rayan e Luiz Henrique disputam a vaga de Raphinha, que está lesionado

Rodrigo Oliveira

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Eduardo Gabardo

Direto de Morristown

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