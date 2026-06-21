Ausência de oito titulares e resenha de Neymar com Vini Jr.: como foi o treino da Seleção neste domingo

Um longo papo entre Neymar e Vini Jr. marcou o treino de reapresentação da Seleção Brasileira, neste domingo (21), em Morristown, nos Estados Unidos.
Foi o primeiro trabalho no campo com foco no jogo contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo, marcado para a quarta (24), em Miami. Não houve esboço de time titular, o que deve ocorrer apenas nas próximas atividades.
Com exceção do goleiro Alisson, do meia Lucas Paquetá e do atacante Vini Jr., os demais atletas que iniciaram o jogo contra o Haiti realizaram apenas trabalhos na academia.
Como de praxe, ao ingressar no campo do CT do New York Red Bulls, Neymar tocou o gramado com a mão direita e ergueu as mãos para o céu, em um gesto de agradecimento a Deus.
Neymar no banco contra a Escócia
Na parte aberta do treino, Neymar fez os mesmos exercícios de aquecimento dos demais, sem qualquer restrição ou participação de fisioterapeutas, o que indica uma recuperação clínica total da lesão na panturrilha direita.
Na parte fechada, o atacante ainda realizou trabalhos individuais. Segundo o técnico Carlo Ancelotti, o camisa 10 voltará a treinar normalmente com o grupo nesta segunda (22), e a ideia é que Neymar inicie no banco contra a Escócia. Será a primeira partida do atleta pela Seleção sob o comando do italiano.
Conversa entre Neymar e Vini Jr.
Na atividade aberta, Neymar teve longas conversas com Vinícius Júnior, tanto na entrada em campo como nas pausas entre os exercícios. Em alguns momentos, o atacante também conversou com Lucas Paquetá e Rayan.
Rayan, aliás, é candidato a ingressar no time titular contra a Escócia. O garoto de 19 anos disputa com Luiz Henrique a vaga de substituto de Raphinha na ponta direita.
Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta (24), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami.
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